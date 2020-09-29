В Польше школьница с двумя ножами нападала на других учениц: ранены три девочки

В Польше 17-летняя старшеклассница с двумя кухонными ножами напала на трех других учениц средней школы. Пострадавшие доставлены в больницу. Нападавшую задержали учителя. Ее мотивы выясняются, сообщает телеканал TVN 24 Poznań.

Инцидент произошел около девяти часов утра в школе в городе Зелена-Гура. По словам представителя местной полиции Малгожаты Барской, вооруженная ножами ученица вошла в случайный класс во время занятий и напала на трех школьниц, они получили легкие ранения. Двое получили ранения спины, у еще одной рассечена бровь. Их жизни ничего не угрожает, школьницы доставлены в больницу.

Старшеклассницу задержали учителя и передали прибывшим на место полицейским.

По словам Барской, два ножа, которыми нападавшая ранила учениц, вероятно, были принесены из дома.

Сейчас на месте ЧП работает следственная группа, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Варшава, Наталья Петрова

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