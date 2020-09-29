Наркодилер из Саратова посадил в тюрьму вместо себя сводного брата

СКР возбудил уголовное дело по факту фальсификации доказательств и привлечения невиновного лица к уголовной ответственности. Преступник подстроил все так, чтобы вместо него в колонии оказался сводный брат.

Летом прошлого года следователи возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. В августе 2019 года обвиняемый мужчина был приговорен к условному сроку, но несколько раз нарушил режим, тогда условное наказание заменили на реальное – три года в колонии общего режима.

Однако позже выяснилось, что за решеткой оказался не виновный, а сводный брат настоящего преступника. Мужчина взял у матери документы брата и предоставил полиции. На суде при вынесении приговора брат не присутствовал, во время задержания пытался доказать свою невиновность, но безрезультатно. Он провел в колонии почти полгода, пока его адвокат не обратился в прокуратуру.

Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации доказательств, а также привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 299 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. Расследование взял на личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Саратов, Зоя Осколкова

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