В Томске из подозрений в шпионаже в пользу Китая задержали ученого

В Томске по подозрению в шпионаже в пользу Китая задержали 64-летнего ученого Александра Луканина, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на друга исследователя Николая Кривопалова. О задержании ученого также сообщил Telegram-канал Tomskpolit.

Кривопалов утверждает, что Луканина поместили в СИЗО, а в его квартире состоялся обыск, который проводили сотрудники московского УФСБ. По какой статье возбуждено дело, Кривопалов не знает.

О том, что Луканин оказался под следствием, сообщает и «Интерфакс», но также со ссылкой на источник. По его словам, о разглашении гостайны речи нет. Однако и официальных подтверждений тоже нет.

Луканин родился 17 декабря 1955 года. Получив образование, работал в Томском политехническом университете. Затем – в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН. Там он занимал должность старшего техника лаборатории методов нанесения покрытий.

Он занимался разработкой мощных высоковольтных источников питания, после этого уехал работать в КНР. Недавно он вернулся в Россию, но после нового года не смог уехать в Поднебесную из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В связи с этим он устроился работать в ТГАСУ.

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