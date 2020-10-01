На Ставрополье полицейские застрелили водителя при задержании

В Ставропольском крае сотрудники ДПС пытались остановить подозрительного водителя, а когда он оказал сопротивление при задержании, застрелили его. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел ночью в городе Лермонтов. Двое инспекторов дорожно-патрульной службы потребовали от водителя ВАЗ 2114 остановиться, но он этого не сделал.

«При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, в ходе которого один из них применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения водитель автомобиля скончался на месте», – сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В Главном Управлении МВД России по Ставропольскому краю уточнили, что в настоящее время проводится служебная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента в Предгорном районе.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 01.10.20

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