Парламентарии, политики и журналисты требуют расследовать смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной

Парламентарии, политики и журналисты просят Следственный комитет и прокуратуру возбудить уголовное дело и расследовать смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный редактор издания «Коза Пресс» накануне у здания местного главка МВД. По словам близких Славиной, в последнее время на нее оказывали большое давление. А накануне смерти журналистики в Нижнем Новгороде провели обыски у политических и гражданских активистов по уголовному делу в отношении основателя «Храма макаронного монстра» Михаила Иосилевича. Следственные действия проводились и в квартире Славиной. После обыска журналистка сообщила, что силовики искали у нее связь с «Открытой Россией».

«Гибель главреда нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной является трагедией, должна быть проведена тщательная проверка причин произошедшего», – цитирует РИА «Новости» сенатора, член комиссии по информационной политике Александра Башкина.

Возбудить уголовное дело по факту смерти журналистики требуют партия «Яблоко» и радиостанция «Эхо Москвы».

Нижний Новгород, Игорь Юров

Нижний Новгород. Другие новости 03.10.20

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