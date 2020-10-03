В Амурской области открыли стрельбу по детям, игравшим на стадионе

В городе Сковородино Амурской области мужчина открыл стрельбу по детям, игравшим на стадионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на стадионе идет ремонт – укладывают новое покрытие. Однако школьники не стали ждать, когда стадион откроют после ремонта, и пришли на новое поле поиграть. Там их встретили неласково: один из известных в городе мужчин начал стрелять по несовершеннолетним из пневматического ружья. Одному попал в живот, другим –в конечности.

В видеоролике, который один из пострадавших выложил в Интернет, стрелявшего называют депутатом. В Следственном управлении СК РФ по Амурской области личность задержанного не уточняют, сообщая лишь, что дети серьезных травм не получили, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Сковородино, Игорь Юров

Сковородино. Другие новости 03.10.20

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