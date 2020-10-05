Министра здравоохранения Чувашии избили гаечным ключом

На Министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова напал житель Чебоксар. Мужчина ударил чиновника гаечным ключом. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел у здания правительства Чувашии. Как сообщили в республиканском управлении СКР, злоумышленник, недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром, дождался Степанова и нанес не менее трех ударов гаечным ключом.

Чиновник в результате нападения получил ссадины и кровоподтеки руки. Степанову оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается.

23-летнего нападавшего задержали на месте. Отмечается, что мужчина страдает психическим заболеванием. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Чебоксары, Зоя Осколкова

Чебоксары. Другие новости 05.10.20

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