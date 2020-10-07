В Нидерландах гинеколог тайно оплодотворил 17 женщин

Врач из Нидерландов тайно стал донором спермы для 17 своих пациенток. Действия доктора признали аморальными. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Ян Вильдшут с 1981 по 1993 годы использовал свой генетический материал при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) пациенток. При этом женщины не знали, что донором является сам доктор.

Удалось установить, что Вильдшут является отцом 17 детей, зачатых в этой клинике. В больнице создали генетический профиль врача, чтобы другие дети могли проверить, не является ли он их биологическим отцом.

В отношении гинеколога не стали возбуждать уголовное дело. Во время его практики в Нидерландах не было законов, которые бы определяли порядок искусственного оплодотворения.

Подобный скандал произошел ранее с врачом Яном Карбаатом. Тест ДНК подтвердил, что доктор приходится отцом 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения.

Амстердам, Зоя Осколкова

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