В Ростове депутата подозревают в хищении газа на 44 млн рублей

В Ростовской области задержали депутата Законодательного собрания по подозрению в хищении газа. Сумма ущерба оценивается в 44 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, преступление было совершено с 2016 по 2020 год. Подозреваемый руководил коммерческим предприятием. Он вступил в сговор с неустановленными в настоящее время лицами.

С помощью компьютерной программы показания счетчиков, которые учитывали потребляемые объемы газа, корректировались. Таким образом занижались объемы фактически поставляемой продукции на предприятие.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере). Установлено, что подозреваемый похитил газа на сумму более 44 миллионов рублей.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 08.10.20

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