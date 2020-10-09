В США раскрыт заговор с целью похищения и убийства губернатора Мичигана

В США правоохранители сообщили, что задержали 13 человек. Предположительно, речь идет про экстремистов, которые обвиняются в сговоре с целью похищения губернатора штата Мичиган.

Как полагают в прокуратуре штата, злоумышленники планировали осуществить задуманное накануне всеобщих выборов, назначенных на 3 ноября, сообщает «Евроньюс».

Расследование началось после того, как модераторы «Фейсбука» обнаружили, что в этой соцсети ведется обсуждение планов по похищению Гретчен Уитмер.

Менеджмент ФБ сообщил, что полгода назад «вышел на связь с ФБР по собственной инициативе и сотрудничал с Федеральным бюро расследований на ранних стадиях разбирательства». Однопартиец Уитмер Байден сделал соответствующее заявление: «Вообще слова президента тут сыграли роль. Они играют роль и когда падают или растут рынки, и когда возгоняется ненависть, создается атмосфера нетерпимости, которая ведет к насилию. Полагаю, что с этим пора покончить. А президент должен начать думать, что и когда он говорит».

Сама Уитмер сообщила на пресс-конференции, что члены двух военизированных группировок были готовы не только похитить, но и убить ее.

Когда в апреле против введенного Уитмер карантина протестовали вооруженные манифестанты, Дональд Трамп поддержал их, назвав «патриотами».

Мичиган, Елена Васильева

Мичиган. Другие новости 09.10.20

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