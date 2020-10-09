Боливия объявила национальную катастрофу

Правительство Боливии в четверг (8 октября) объявило в стране национальную катастрофу из-за пожаров, вызванных сильной засухой в пяти из девяти департаментов страны. Это позволяет ему обратиться за международной помощью. «Мы объявляем себя в состоянии национальной катастрофы из-за засухи и пожаров», – заявила временный президент Жанин Аньес во время поездки в регион Санта-Крус (восток).

Министр обороны Луис Фернандо Камачо указал, что речь идет о департаментах Санта-Крус, Бени (северо-восток), Пандо (север), Чукисака (юго-восток) и Тариха (юг). В настоящее время проводится оценка ситуации вокруг столицы Ла-Паса. «Возникающие пожары спровоцированы жарой» , – сообщил министр, сетуя на то, что дождя не ожидается «в ближайшие 10-15 дней» .

В отчете неправительственной организации Fondation des Amis de la Nature (FAN) отмечается, что с января по конец сентября пожары уничтожили 2,3 миллиона гектаров лесов и пастбищ. По данным ФАН, в прошлом году в результате сильных пожаров в боливийской Амазонии пострадало 6,4 миллиона гектаров.

Ла-Паса, Елена Васильева

Ла-Паса. Другие новости 09.10.20

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