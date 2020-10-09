СКР проверяет сообщения об учителе в Уфе, заклеившей школьнику рот скотчем

Следователи проводят проверку в связи с инцидентом в одной из гимназий Уфы, где учитель заклеила одному из учеников рот скотчем, а второго ударила головой об парту. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в уфимской гимназии учительница заклеила одному ученику рот скотчем, а другого ударила головой об парту, кроме того, женщина грубо высказывалась в адрес учеников», – отметили в ведомстве.

Следователи опросят руководство, учителей и учащихся гимназии, а также проверят законность применяемых там методов воспитания и оценят «полноту принимаемых мер по обеспечению безопасности обучающихся при нахождении в учебном заведении». Также будет дана правовая оценка действиям учителя и руководства гимназии.

Инцидентом заинтересовалась и прокуратура. «Прокуратура Советского района Уфы инициировала надзорные мероприятия по факту публикации в СМИ информации о том, что учительница одной из школ заклеила скотчем рот ученика 4-го класса», – говорится в сообщении республиканского надзорного ведомства.

Уфа, Наталья Петрова

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