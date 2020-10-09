Житель сибирского села взял в заложники подругу и пятерых ее детей

В Красноярском крае мужчина удерживал в заложниках женщину и пятерых ее детей. Одному ребенку он угрожал ножом. Захватчик сдался полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Тасеево. По версии следствия, 25-летний местный житель накануне напал с топором на участкового уполномоченного полиции. Правоохранитель получил рубленную рану ноги. Кроме того, злоумышленник повредил служебный автомобиль.

Подозреваемый скрылся у своей бывшей сожительницы. Когда на место приехали полицейские, мужчина забаррикадировался в доме, поставив трехлетнего ребенка на стол у окна, приставил к нему нож и потребовал снять оцепление с периметра дома.

«На место происшествия прибыл и. о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Юрий Завьялов, сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе переговоров злоумышленник был задержан», – сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «г, д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников с применением оружия). Отмечается, что женщина и пять детей, самому старшему из которых пять лет, а самому младшему пять месяцев, не пострадали.

Красноярск, Зоя Осколкова

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