В Кузбассе семья похоронила оказавшегося живым дедушку

В Кемеровской области семья похоронила дедушку, который якобы умер от коронавируса. Однако позже выяснилось, что мужчина жив. Региональный минздрав проводит служебную проверку.

Жителям села Шабаново сообщили, что их престарелый родственник, подопечный дома-интерната для инвалидов, скончался от последствий коронавируса. Семья похоронила мужчину в закрытом гробу.

Через неделю родственников попросили приехать в интернат на опознание – оказалось, что дедушка жив, передает РИА «Новости». Выяснилось, что госпитализировали двух пациентов, а затем их документы перепутали.

Министерство здравоохранения Кузбасса проводит проверку. Комиссия в составе специалистов минздрава и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки качества оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 12.10.20

В Дагестане уничтожили напавших на полицейских злоумышленников. / Свидетель смертельного ДТП: «Я спросил Васильева, пил ли он, он ответил: да, выпил». / В России пенсионерку отправили в колонию на 12 лет за наркотики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»