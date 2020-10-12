Из иркутских колоний сбежали двое осужденных

Полицейские разыскивают двоих заключенных, сбежавших из тюрем в Усть-Куте и Ангарске. Мужчины неоднократно были судимы за кражи и грабежи.

Сообщение о побеге осужденного из колонии-поселения № 20 города Усть-Кута поступило в полицию 10 октября. Отмечается, что 26-летний мужчина отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Отсутствие осужденного обнаружили сотрудники областного управления ФСИН в ходе вечерней проверки.

Второй заключенный колонии-поселения при ИК №15 в Ангарске сбежал еще 21 августа, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время на поиски сбежавших направлены полицейские, сотрудники уголовного розыска и ГУ ФСИН.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 12.10.20

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