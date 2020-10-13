В Иркутской области провалились под лед и утонули два маленьких ребенка

В Катангском районе Иркутской области два ребенка провалились под лед на реке Нижняя Тунгуска и утонули. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, ЧП случилось днем 12 октября в селе Хамакар.

Установлено, что дети 2016 года рождения вышли на ледяную кромку, образовавшуюся вдоль берега реки и провалились под лед. По данному факту Киренским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Следователи СК России выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В период ледостава сотрудники МЧС призывают родителей усилить контроль за местонахождением детей. Необходимо рассказать детям о правилах безопасного поведения и не допускать бесконтрольного пребывания детей вблизи водоемов.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 13.10.20

На Ямале следователи изучают человеческие останки, на которые наткнулся во время прогулки собаковод. / На Украине заканчивается питьевая вода – уже гибнет речная фауна. / Убийца трех человек в Нижегородской области покончил с собой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»