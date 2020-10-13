Главу отдела полиции в Казани объявили в федеральный розыск

Начальник отдела полиции «Сафиуллина» в Казани Алексей Ершов объявлен в федеральный розыск. Полковника подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

«Ершов скрылся от следствия 9 октября и с 12 октября объявлен в розыск. Он подозревается в 10 преступлениях», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

По словам собеседника агентства, полицейский подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взятки (ст. 285, 286, 289, 290 УК РФ).

Ранее был задержан заместитель Ершова Ильназ Ситдиков.

Министр внутренних дел Татарстана отстранил полковника от исполнения служебных обязанностей. Если будет доказана вина подозреваемого, его уволят за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Казань, Зоя Осколкова

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