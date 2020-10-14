Отец заставил дочь отжиматься до рвоты из-за опоздания

Прокуратура и полиция Саратовской области проводят проверку по факту жестокого обращения с 15-летней школьницей. За опоздание отец девочки заставил ее отжиматься до тошноты.

Инцидент произошел в городе Вольске. Дочь вернулась с дневной прогулки не в то время, отец в воспитательных целях заставил ее отжиматься от пола. В какой-то момент подростку стало плохо, родители доставили ее в районную больницу. Врач осмотрел девочку, оснований для госпитализации не нашлось.

«В настоящее время по данному факту прокуратурой Саратовской области организована проверка, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетней, дана оценка действиям (бездействию) законных представителей, должностным лицам органов системы профилактики, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, проверку проводит межмуниципальный отдел МВД России «Вольский». Там уточнили, что семья девочки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.

Саратов, Зоя Осколкова

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