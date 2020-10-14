В Иркутске агрессивный бык напал на людей и повредил машины

В Иркутске застрелили быка, который напал на людей. Пострадали два человека. Кроме того, агрессивное животное повредило автомобили.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, в полицию поступили сразу пять сообщений о нападении быка на одной из центральных улиц Ленинского района. Разъяренное животное травмировало двух местных жителей на остановке общественного транспорта, в том числе школьницу.

На место происшествия выехал экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские заметили быка, когда он повреждал припаркованные автомобили. Сотрудники полиции застрелили животное.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 14.10.20

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