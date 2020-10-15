На пожаре в Новосибирске погибли три маленьких ребенка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре троих детей 2013, 2015, 2017 годов рождения. Их тела были обнаружены при разборе сгоревших конструкций самодельной постройки, приспособленной для жилья в Ленинском районе города.

Как сообщили в пресс-службе СКР, пожар произошел днем 15 октября. По факту гибели малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей.

Следователи осматривают место пожара, допрашивают очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 15.10.20

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