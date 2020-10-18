В Баренцевом море перевернулся катер: ведется поиск трех человек

В акватории Баренцева моря произошло ЧП с маломерным судном «Юбилейный» – после столкновения со скалистым грунтом береговой линии катер перевернулся и затонул, в результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов экипажа оказались в воде. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области в результате нарушения лицом, осуществлявшим управление судном. В настоящее время семеро человек спасены. Организованы поисковые мероприятия ещё троих человек силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Мурманск, Светлана Антонова

Мурманск. Другие новости 17.10.20

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