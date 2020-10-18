Жуткое ЧП в Саратове: женщина выбросила из окна двух дочерей

В Саратове произошло жуткое ЧП: 39-летняя местная жительница выбросила из окна четвертого этажа многоквартирного дома двух дочерей 5 и 8 лет. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в дневное время в Заводском районе Саратова на Ново-Астраханском шоссе. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По последним данным, обе девочки находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила РИА «Новости» начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.

По данным прокуратуры, семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя уточнила, что родители девочек год назад развелись.

Саратов, Светлана Антонова

Саратов. Другие новости 18.10.20

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