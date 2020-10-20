Тува оказалась обесточена из-за энергоаварии

Вся Тува осталась без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

«Специалисты «Россетей» планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика – аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию», – написал руководитель региона на своей своей странице «ВКонтакте».

Между тем, как сообщили в «Магистральных энергетических сетях Сибири», подача электричества уже восстановлена.

Кызыл, Наталья Петрова

Кызыл. Другие новости 20.10.20

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