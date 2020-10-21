Под Новосибирском новорожденная умерла от холода и голода после суицида матери

Многодетная мать покончила с собой Новосибирской области, а ее трехмесячная дочь скончалась спустя несколько дней – новорожденная все это время находилась в доме одна.

Трагедия произошла в городе Барабинске. Тела 28-летней местной жительницы и ее трехмесячной дочери были обнаружены в частном доме 19 октября, сообщает региональная прокуратура. По предварительным данным, женщина совершила суицид. Причина смерти новорожденной устанавливается.

Следователи начали доследственную проверку по данному факту. Сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Барабинского района проверяют на наличие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».

Проверку проводит и прокуратура. Надзорное ведомство «проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики Барабинского района», говорится в сообщении ведомства.

По информации «Комсомольской правды», у погибшей женщины было еще четверо детей. Они воспитывались в интернате – детей забрала опека, когда мать была беременна пятым ребенком.

Как пишет издание, новорожденная провела в доме одна около недели и погибла от холода и голода. Мать оставила предсмертную записку, в которой попросила старших детей не бросать младшую сестру, отмечается в пубилкации.

Новосибирск, Наталья Петрова

Новосибирск. Другие новости 20.10.20

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