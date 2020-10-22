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Четверг, 22 октября 2020, 16:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Чувашии вандал жарил сосиски на Вечном огне

Полиция Чувашии ищет мужчину, который жарил сосиски на Вечном огне. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в Чебоксарах. В соцсетях появился ролик, в котором мужчина жарил сосиски в пламени Вечного огня у мемориала воинской славы.

«Молодой человек готовит еду на Вечном огне, тем самым совершен акт вандализма. Организованы мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя», – сообщили в полиции.

Кроме того, проверку начала прокуратура. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.

Чебоксары, Зоя Осколкова

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