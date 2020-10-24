В страшной аварии с автобусом в Новосибирской области погибли 4 человека (ФОТО)

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, еще двое травмированы, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Авария произошла в 10:30 по местному времени в Болотнинском районе на 129 км автодороги Р-255 «Сибирь». По информации ведомства, 52-водитель водитель микроавтобуса Toyota Noah выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Томска в Барнаул. Автобус в результате удара съехал в кювет. Передняя часть Toyota превратилась в груду металла.

У микроавтобуса смята передняя часть, фото: ГУ МВД РФ по Новосибирской области

В результате ДТП погибли 4 человека: водитель Toyota и трое пассажиров – женщина и двое детей, девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Еще два пассажира микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

Никто из находившихся в автобусе людей не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Новосибирск, Наталья Петрова

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