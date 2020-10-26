В Новосибирске мать утопила дочь в ванной, чтобы «спасти от призраков»

В Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочь в ванной. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает управление СК РФ по Новосибирской области. Подозреваемая задержана и помещена под стражу.

По данным ведомства, в одной из квартир в Железнодорожном районе Новосибирска обнаружено тело двухлетней девочки. В совершении преступления обвинили ее мать. По версии следствия, утром 23 октября женщина утопила свою дочь в ванной.

Подозреваемой уже предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал для нее меру пресечения в виде ареста. Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По сведениям «Комсомольской правды», подозреваемая страдала от галлюцинаций. Ей казалось, что она слышит голоса из потустороннего мира, которые дают ей наставления, что нужно делать. Женщина считала, что ее дар общения с потусторонним миром передается по наследству по женской линии и хотела избавить дочь от этого. Поэтому он решила утопить ребенка в ванной ради спасения.

Новосибирск, Наталья петрова

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