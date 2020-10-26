В Барнауле 2-летняя девочка упала в колодец «ливнёвки»

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР. По данным следствия, вечером 24 октября на улице Аванесова в Барнауле 2-хлетняя девочка, гуляя с бабушкой, упала в открытый колодец ливневой канализации.

В результате она получила перелом височной кости. Следователями СК установлено, что обслуживанием этого колодца занимается муниципальное унитарное учреждение «Автодорстрой». Расследование уголовного дела продолжается.

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