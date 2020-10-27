В Пакистане в школе взорвалась бомба, есть убитые и раненые

По меньшей мере четверо детей не выжили при взрыве бомбы в религиозной школе на северо-западе Пакистана в городе Пешавар. По сообщению AFP, еще около 40 человек получили ранения. По словам врачей местной больницы, многие из детей в возрасте от 8 до 15 лет находятся в критическом состоянии.

«Взрыв произошел во время изучения Корана. Кто-то принес мешок со взрывчаткой на религиозный семинар, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и 34 получили ранения», – рассказал AFP один из сотрудников местной полиции. Второй подтвердил его слова и количество жертв.

Reuters сообщает о том, что ближайшая от места взрыва больница приняла семь погибших и 70 раненых. Многие получили ожоги.

По данным BBC, взрыв произошел примерно в 8:30 по местному времени. В классе находилось примерно 60 человек.

Пешавар, Елена Васильева

Пешавар. Другие новости 27.10.20

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