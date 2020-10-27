Трехлетний мальчик случайно выстрелил в себя в день своего рождения

В США трехлетний ребенок умер, застрелившись в день своего рождения.

Как сообщила полиция Портера (штат Техас), трагедия случилась в минувшую субботу. Маленький мальчик праздновал свой третий день рождения с семьей и друзьями, когда присутствующие взрослые услышали выстрел. В это время они играли в карты. По версии следствия, ребенок нашел оружие, выпавшее из кармана одного из членов его семьи, после чего случайно выстрелил себе в грудь. Мальчика отвезли в ближайшую больницу, но спасти не смогли.

Число подобных происшествий увеличилось с момента закрытия школ из-за пандемии коронавируса, предупредила организация Moms Demand Action, которая борется с распространением оружия в стране, где у трети взрослых есть хотя бы одна огнестрельная единица. « Поскольку во время пандемии дома больше детей, как никогда важно иметь безопасное место для хранения, ставки так высоки», – сказала Кристин Паркер, представитель организации в Техасе.

Согласно расследованию, проведенному организацией Everytown по обеспечению безопасности оружия, с начала года по меньшей мере 97 смертей были связаны с «непреднамеренной стрельбой» в детей или несовершеннолетних. Техас – один из самых слабых штатов в Соединенных Штатах в отношении законов об огнестрельном оружии, владение и владение которым гарантируется Второй поправкой к Конституции.

Портер, Александра Столицына

Портер. Другие новости 27.10.20

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