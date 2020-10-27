Жительница Красноярска продала своего четвертого ребенка за 25 тысяч рублей

В Красноярске мать продала своего новорожденного сына за 25 тысяч рублей бездетной паре. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

У 30-летней женщины есть трое детей, при этом семья состояла в полиции на профилактическом учете по делам несовершеннолетних, так как мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. Во время очередной проверки женщина сообщила, что беременна.

Через некоторое время семью опять навестил инспектор ПДН, но четвертого ребенка не обнаружил. Выяснилось, что мать нашла супругов, которые согласились взять себе ее новорожденного сына. Женщина использовала подложные документы в роддоме, а после выписки передала мальчика семейной паре и получила вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). «В настоящее время мальчик изъят из семьи и находится в специализированном доме ребенка», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Матери грозит до 10 лет лишения свободы.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 27.10.20

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