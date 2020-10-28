В Таганроге школьники отравились неизвестным газом

В Таганроге семерых учеников 8 класса отправили в больницу после урока физкультуры. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, они отравились неизвестным газом. По данному факту организована доследственная проверка.

ЧП случилось 26 октября после физкультуры восьмиклассники зашли в раздевалку, где почувствовали посторонний резкий запах. У них начали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу, а также сильный кашель. Семеро из них обратились за помощью в медпункт. После этого их доставили в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали отравление неизвестным газом. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, потому их отпустили домой.

Следователь осмотрел раздевалки, взял образцы воздуха для химической судебной экспертизы. Опрашиваются учащиеся, их родители, сотрудники школы, медработники. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

В администрации Таганрога допустили, что дети могли отравиться из-за распыленного перцового баллончика, передает РИА «Новости».

Таганрог, Иван Гридин

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