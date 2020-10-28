В Барнауле будут судить 17 активистов-антимасочников

В Барнауле, активисты, выступающие против ношения медицинских масок, устроили акцию протеста в трамвае. Демонстрантов задержали и доставили в отделение полиции.

Акция прошла в трамвае №10. 17 человек вошли в вагон на пересечении улиц Взлетной и Попова, они отказались надеть маски. Так как протестующие отказывались покинуть салон, кондуктор позвонила диспетчеру, тот в свою очередь обратился к правоохранителям.

Всех активистов задержали и составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Кроме того, один из нарушителей обвиняется в неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 28.10.20

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