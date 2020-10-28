Коста-Рика: 30 человек погибли, выпив отравленный алкоголь

Большой скандал в Коста-Рике: согласно отчету Минздрава, 30 человек умерли в результате употребления алкогольных напитков с добавлением метанола. По данным того же источника, всего отравление получили 65 человек, скончались 27 мужчин и 3 женщины. В предыдущем отчете за субботу сообщалось о 20 погибших.

Органы здравоохранения и полиции находятся в состоянии готовности с начала октября, когда в популярном районе Ла-Карпио, в западной части Сан-Хосе, были зарегистрированы первые случаи смерти от отравления метанолом. Десятки других предполагаемых случаев отравления были выявлены в разных частях страны после употребления тростникового спирта, известного как гуаро, сообщает AFP.

Министерство здравоохранения и полиция проинспектировали более 300 заведений общепита и баров, чтобы собрать образцы гуаро и отправить их на лабораторный анализ. Было изъято более 16 тысяч бутылок.

Сан-Хосе, Елена Васильева

Сан-Хосе. Другие новости 28.10.20

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