Девочка родила ребенка и заморозила его в морозилке, СКР начал расследование

В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от родителей в морозильную камеру холодильника. Младенец скончался. Сейчас расследованием этой страшной истории занимаются следователи. Юная мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в одном из сел под Новосибирском. По данным детского омбудсмена в Новосибирской области Надежды Болтенко, девочка состоит на учете в полиции, информирует телеканал «360». Она пропускала уроки и гуляла по ночам, однако семья считалась благополучной.

Скорую помощь ученице вызвала мама после того, как услышала ночные стоны дочери, рассказала омбудсмен. Женщина решила, что у той аппендицит. Девочка соощила прибывшим медикам, что родила ребенка и спрятала его от родителей в морозилку. При этом родители уверяют, что не знали о беременности дочери.

Вопиющим случаем занялись следственные органы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти новорожденного, сообщили в региональном управлении Следственного комитета, отказавшись привести подробности произошедшего. Также выясняется, как органы опеки работали с девочкой и ее семьей.

Новосибирск, Наталья Петрова

Новосибирск. Другие новости 28.10.20

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