В Мексике в братских тайных могилах нашли 59 тел

По меньшей мере 59 тел были обнаружены в тайных братских могилах в центральном мексиканском штате Гуанахуато, сообщила вчера Национальная правительственная комиссия по поиску пропавших без вести (CNB).

«Мы обнаружили 59 тел в различных подземных могилах, и есть другие места, над которыми мы продолжаем работать», – сказала Карла Кинтана, глава CNB муниципалитета Сальватьерра, где были обнаружены могилы. «Подавляющее большинство тел выглядят как молодые люди, некоторые, вероятно, подростки», – добавил Кинтана на пресс-конференции.

В последние месяцы в штате Гуанахуато обострилась ситуация с насилием из-за столкновений между картелями Санта-Роса-де-Лима и Халиско-Нуэва-Хенерасьон, которые причастны к незаконному обороту наркотиков и топлива.

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 29.10.20

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