В Волгограде пациент с коронавирусом выпал из окна больницы и погиб

В Волгограде мужчина коронавирусом выпал из окна больницы и скончался через сутки. Отмечается, что пациент находился в тяжелом психологическом состоянии.

Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина проходил лечение от Covid-19 в больнице №1 в Кировском районе города. Болезнь протекала в легкой форме и к аппарату искусственной вентиляции легких пациента не подключали, передает «Интерфакс».

По словам соседа по палате, у мужчины были семейные проблемы, поэтому он находился в тяжелом психологическом состоянии.

Пациент выпал из окна третьего этажа больницы и получил серьезные травмы. Врачи в течение суток боролись за жизнь пострадавшего, но несмотря на все усилия спасти его не удалось.

Волгоград, Зоя Осколкова

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