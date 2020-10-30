В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них бомбиста

В Татарстане в ночь на 30 октября полицейские застрелили бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки с зажигательной смесью человека, который позже изрезал ножом правоохоранителя. Как сообщили в пресс-службе МВД, ЧП случилось в Кукморском районе.

В полиции рассказали, что участковый уполномоченный парковался на территории ОМВД. В этот момент на служебной парковке загорелся «коктейль Молотова», брошенный неизвестным. Затем злоумышленник бросил вторую бутылку с горючей жидкостью и попытался убежать.

Полицейские бросились в погоню. Когда они настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал. Он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.

В итоге правоохранителям пришлось стрелять на поражение. Злоумышленник, которым оказался местный житель 2004 года рождения, скончался на месте.

Полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 30.10.20

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