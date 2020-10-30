В Банглаше толпа забила до смерти и сожгла человека, которого обвинили в осквернении Корана

В четверг в Буримари, Бангладеш, сотни людей линчевали человека, которого они обвинили в осквернении Корана. Жертву избили до смерти, а потом сожгли, сообщает полиция.

В сообщении говорится, что толпа схватила двух мужчин, которые находились под стражей для их защиты после того, как их обвинили в том, что они наступили на Коран в главной мечети города недалеко от границы с Индией.

«Они забили человека до смерти, а затем сожгли его тело», – сказал AFP начальник районной полиции Абида Султана. Второму раненому удалось скрыться. Более 1000 человек штурмовали муниципальное управление, где находились двое мужчин.

Полиция пыталась успокоить толпу, но не смогла помешать им схватить 35-летнего мужчину и поджечь офис. Тело потерпевшего было сожжено на улице.

Это событие произошло на фоне растущего гнева в этой стране, население которой преимущественно мусульманское, после комментариев президента Франции Эммануэля Макрона о свободе карикатурного изображения пророка Мухаммеда.

Десятки тысяч человек приняли участие в антифранцузских протестах на этой неделе в столице страны Дакке и в портовом городе Читтагонг. Также прозвучали призывы к демонстрации после мусульманской пятничной молитвы.

Буримари, Елена Васильева

Буримари. Другие новости 30.10.20

В Челябинске на ребенка упало дерево. / Уголовное дело о взятке экс-директора «Титановой долины» уходит в суд. / В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них бомбиста. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»