8 человек в больнице: в Кузбассе автобус слетел с трассы и перевернулся

В Кемеровской области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 пассажиров, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Авария произошла 30 октября около 09:40 на 203 километре автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк.

По данным полиции, водитель автобуса «Кинг Лонг», направлявшегося из Таштагола в Новокузнецк, «не выбрал безопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях и не справился с управлением». В результате автобус съехал с трассы и опрокинулся. Судя по фото с места аварии, на дороге в момент ДТП была жижа из остатков снега.

В аварии пострадали 8 пассажиров. Предварительно врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы Новокузнецка.

Всего в автобусе находились 38 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на областной центр медицины катастроф.

По факту ДТП проводится проверка. В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кемерово, Наталья Петрова

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