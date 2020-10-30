В Башкирии пьяный водитель увез с собой сбитого пенсионера, пострадавший умер

В одном из сел Башкирии мужчина сбил пенсионера. Вместо того чтобы вызвал скорую, виновник аварии увез жертву с собой. От полученных травм пострадавший скончался.

Как сообщили в республиканском управлении ГИБДД МВД, ДТП произошло в деревне Константиновка. Прохожие видели, как автомобиль наехал на пенсионера, затем из машины вышли двое мужчин и посадили пострадавшего в салон авто и уехали.

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители по горячим следам прибыли по месту жительства водителя. Там стражи порядка обнаружили пенсионера мертвым.

Выяснилось, что два приятеля изрядно выпили, прежде чем сесть в автомобиль. Более того, у водителя не было прав. Чтобы избежать ответственности, они увезли с собой пострадавшего, а машину спрятали в лесу.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 30.10.20

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