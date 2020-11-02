В турбину самолета Сочи – Новосибирск при взлете попала птица

Самолет Airbus A321 в аэропорту Сочи прервал разгон при взлете из-за попавшей в турбину птицы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас лайнер осматривают технические службы.

Происшествие случилось днем в понедельник, 2 ноября. Самолет должен был выполнить рейс в Новосибирск. На его борту находился 171 человек, в том числе 165 пассажиров и 6 членов экипажа.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 02.11.20

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