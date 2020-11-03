Четырехлетняя девочка 91 час провела под обломками здания и осталась живой

Четырехлетняя девочка, похороненная под завалами, была спасена во вторник, 3 ноября на западе Турции. Это случилось почти через четыре дня после мощного землетрясения, поразившего регион, в результате чего погибло более 100 человек.

« Мы увидели чудо 91-го часа. Спасатели нашли и спасибо четырехлетнюю Айду, похороненную заживо», – сообщил мэр Измира Тунк Сойер в Twitter. Корреспонденты AFP передают, что спасатели эвакуировали ребенка из-под завалов в Байраклинском районе под аплодисменты очевидцев.

Измир, Елена Васильева

Измир. Другие новости 03.11.20

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