Под Пермью два фельдшера погибли при столкновении скорой с грузовиком

В Пермском крае автомобиль скорой помощи попал в ДТП. В результате погибли два медицинских работника, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Авария произошла 20-м километре дороги Голдыри-Орда-Октябрьский, передает РИА «Новости». Скорая столкнулась с грузовиком.
В результате погибли два медика, водитель скорой помощи доставлен в больницу с травмами.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.
Пермь, Зоя Осколкова
Пермь. Другие новости 05.11.20
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