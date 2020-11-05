Под Пермью два фельдшера погибли при столкновении скорой с грузовиком

В Пермском крае автомобиль скорой помощи попал в ДТП. В результате погибли два медицинских работника, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Авария произошла 20-м километре дороги Голдыри-Орда-Октябрьский, передает РИА «Новости». Скорая столкнулась с грузовиком.

В результате погибли два медика, водитель скорой помощи доставлен в больницу с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.

Пермь, Зоя Осколкова

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