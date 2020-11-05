Минлесхоз решил забрать земли у общины Виссариона

Министерство лесного хозяйства Красноярского края подало в арбитражный суд региона иск о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с религиозной организацией «Церковь последнего завета» (также известной как община Виссариона). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Договор был подписан в 2015 году. Церковь обязалась использовать участок для проведения религиозной деятельности, но Минсельхоз обнаружил нарушения условий соглашения, отмечает суд. В частности на участке были возведены жилые и нежилые постройки, не предназначенные для религиозной деятельности, а сам он был захламлен «отходами производства и потребления». Иск принят к производству. Заседание назначено на 4 декабря.

Как писал «Новый День», в конце сентября Следственный комитет России подтвердил задержание в Красноярском крае руководителей этой религиозной организации. Их заподозрили в насилии над адептами и причинении тяжкого вреда их здоровью.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД провели на территории Курагинского района Красноярского края спецоперацию «по пресечению деятельности незаконного религиозного объединения», говорилось в сообщении СКР.

«В жилищах руководителей и участников прошли обыски. Тороп, Редькин и Ведерников (руководители организации – прим. ред.) задержаны».

По информации Следственного комитета, Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников с 1991 по 22 сентября 2020 года руководили курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета». Тороп называл себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион.

По версии следствия, для получения дохода от своей деятельности руководители религиозной общины собирали деньги с последователей, а также применяли к ним психологическое насилие, «в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью».

Следствие готовится предъявить задержанным обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам) и заключить под арест.

Ранее сообщалось, что в спецоперации в Курагинском районе, которая прошла утром во вторник, 22 сентября, были задействованы вертолеты и спецназовцы с автоматами. По информации РЕН ТВ, при обысках были изъяты оружие, боеприпасы и оккультная литература

Красноярск, Иван Гридин

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