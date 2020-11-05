На пожаре в Новосибирской области погибли два мужчины и трое детей

В новосибирском городе Каргат сегодня днем, 5 ноября на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по новосибирской области, во время тушения были обнаружены тела 5 человек, хозяина дома и еще одного мужчины, а также 3 несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 годов рождения. Личности и возраст погибших устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). На месте ЧП работают руководитель и следователи Коченевского межрайонного следственного отдела, группа опытных криминалистов, а также сотрудники МЧС России. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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