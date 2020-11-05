Два омских предпринимателя похитили из бюджета 47 млн рублей

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих предпринимателей, которых обвинили в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи считают, что в 2017-2018 годах злоумышленники с целью хищения бюджетных средств создали агросоюз. Затем они подали заявку на получение гранта для приобретения сельхозтехники и оборудования, предоставив в Минсельхоз подложные документы. При этом фактически никакая сельхоздеятельность СПСК не велась. После получения 47 млн рублей субсидии в рамках госпрограммы обвиняемые, заключив договоры с аффилированными фирмами, перечислили и в дальнейшем обналичили деньги, потратив на личные нужды.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали, в счет возмещения причиненного ущерба по инициативе следствия судом наложен арест на имущество соучастников, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело будет направлены в суд для рассмотрения по существу.

Омск, Иван Гридин

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