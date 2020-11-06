Выносили телевизоры и микроволновки: полиция поймала грабителей съемных квартир

В Пензенской области задержали двух мужчин по подозрению в кражах из съемных квартир. Злоумышленники арендовали жилье на сутки и выносили все ценное. Полицейские считают, что грабители совершили более десяти преступлений в пяти регионах.

Взять преступников в поличным удалось в городе Каменка. Мужчины сняли квартиру на сутки через сайт бесплатных объявлений, а ночью хотели вывезти ценные вещи. Правоохранители установили, что схема была отработана. Грабители выносили телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи и другую дорогостоящую технику, а затем сбывали в других регионах в ломбарды.

Преступники находились в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений. Серийные «лжеарендаторы» также ограбили квартиры в Саратовской и Тамбовской областях, в Удмуртии и Башкирии.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщили в региональном главке МВД. Грабители находятся под стражей.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 06.11.20

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