Ушел из жизни Михаил Жванецкий

Умер знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий ему было 86 лет. «Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой,ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», – написала в своем Instagram Алла Пугачева.

Представитель артиста Олег Сташкевич ранее сообщил, что Жванецкий прекратил выступления на публике. По его словам, дело не только в пандемии коронавирусной инфекции, но и в том, что артист «понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне». Кроме того, писатель закрыл существовавшее почти 12 лет ИП. При этом «для своего возраста» Жванецкий чувствует себя хорошо, писало РИА «Новости».

Ранее появлялась информация, что у артиста возникли проблемы со здоровьем. В частности, он отмечал, что никуда не выходит из дома и много времени проводит в постели, напоминает «МК».

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, советский и российский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины (1999), Народный артист Российской Федерации (2012). Лауреат премии Президента РФ (2002). Член Российского Еврейского Конгресса.

Москва, Иван Гридин

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