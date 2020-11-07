Вице-премьер российского правительства травмирован в ДТП

Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Он госпитализирован в Центральную клиническую больницу, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев.

По данным ГИБДД, авария с участием трёх машин произошла около 20.30 по московскому времени. По предварительным данным, автомобиль «Таврия» выехал на встречную полосу в районе парка Победы и спровоцировал столкновение машин, в том числе BMW с Оверчуком.

Согласно официальному сайту правительства, в кабинете министров Оверчук курирует вопросы интеграции на пространстве СНГ, участие России в международных организациях, двусторонние отношения и другие темы.

Москва, Александра Столицына

Москва. Другие новости 06.11.20

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